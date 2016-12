Niederlande 1 00:30 bis 01:40 Sonstiges Heer & Meester NL 2016 HDTV Merken Nadat Valentijn Rixtus Bentinck zijn eigen dood in scène heeft gezet aan het einde van seizoen 1, denkt hij eindelijk zijn moeder te hebben gevonden. Helaas blijkt de dame aan zijn graf niet te zijn wie hij hoopt en is hij ook dit seizoen genoodzaakt zijn zoektocht naar zijn mysterieuze verleden voort te zetten. Het wordt hem echt niet makkelijk gemaakt. Er is iemand die alles op alles zet om er voor te zorgen dat Valentijn zijn ware identiteit niet kan achterhalen. Ondertussen raakt Valentijn verzeild in de wereld van modellen, haute cuisine, springpaarden en talloze andere voor de gemiddelde mens onbereikbare kringen. Samen met de nieuwe mooie no-nonsense officier van Justitie Floor van Nijevelt Guljé, weet Valentijn zaken op zijn altijd charmante en controversiële wijze op te lossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heer & Meester