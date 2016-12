Niederlande 1 19:00 bis 20:00 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken In Den Haag bouwen de Vinkjes een feestje, want moeder Willy is jarig. Maar hoe oud is ze eigenlijk geworden? * De Baumgards gaan op culturele ontdekkingstocht door het Duitse stadje Monschau en krijgen een rondleiding door het biermuseum en genieten van de Duitse bratwursten. Maar valt dit "bejaardenstadje" in de smaak bij de kinderen? * En de Adema's staan voor hun grootste vakantie-uitdaging tot nu toe: met vier baby's zwemmen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol