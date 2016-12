Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Andenken aus Afrika USA 2014 Merken Victoria Sutton ist sehr gläubig und war vor drei Jahren auf einer Missionsreise in Kamerun. Von dort hat die US-Amerikanerin ein unliebsames Andenken mitgebracht: Loa-Loa-Würmer werden durch Bremsenstiche übertragen und können jahrelang im menschlichen Körper überleben. Die Weibchen produzieren zudem bis zu tausend Larven pro Tag, deshalb ist der Befall schon sehr weit fortgeschritten. Trotzdem macht Dr. Robert Choi seiner Patientin Hoffnung: Ein starkes Anti-Parasitikum soll den Schmarotzern den Garaus machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Hsu (Dr. Choi) Laurel Kornfeld (Receptionist) Preston Lawrence (Demarr) YvesRose Saturne-Bryant (Victoria) Al Mottram (General Practitioner) Originaltitel: Monsters Inside Me