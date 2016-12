Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Naturwunder Costa Rica GB 2014 Merken Vom winzigen Kolibri bis zum riesigen Hammerhai, vom obersten Stockwerk des Blätterdachs bis in die Tiefen des pazifischen Ozeans: In der ungezähmten Natur Costa Ricas hat sich seit Jahrmillionen eine artenreiche Tierwelt mit bemerkenswerten Überlebensstrategien entwickelt. Weite Teile des lateinamerikanischen Landes sind bis heute von dichtem tropischen Regenwald bedeckt - ein Paradies für exotische Tiere, wie Elefantenkäfer, Dreifingerfaultier, Ozelot oder Manakin. Diese Dokumentation zeigt die einzigartige Fauna Costa Ricas in beeindruckenden Bildern und deckt dabei spannende Geheimnisse des Tierreichs auf - nächtliche Raubzüge, skurrile Balztänze und ungewöhnliche Paarungsrituale inklusive! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Costa Rican Wildlife