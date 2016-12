ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Mit dem Mikroskop zum Nobelpreis D 2015 16:9 Live TV Merken Für seine bahnbrechende Entdeckung im Bereich der Mikroskopie ist Stefan Hell mit dem Nobelpreis 2014 geehrt worden - der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung weltweit. Weil er das scheinbar Unmögliche möglich machte und gegen alle Widerstände an seine Ideen glaubte. Er hat ein Supermikroskop entwickelt, das unter anderem in der Krebs-, Alzheimer- oder Aidsforschung neue Möglichkeiten eröffnet. Dank Stefan Hell blicken Wissenschaftler heute in lebende Nervenzellen - ein Meilenstein in der Medizin. "Denn wir können Krankheiten nur dann verstehen, wenn wir sicher wissen, was in einer Zelle abläuft", sagt der Nobelpreisträger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Stefan Hell (Physiker) Originaltitel: Planet Wissen