Spiegel TV Wissen 02:50 bis 03:45 Reportage Die investigative Reportage Tödliche Medizin aus dem Internet USA, D 2016 Merken Jedes Jahr sterben mehr als eine halbe Million Menschen an gefälschten Medikamenten. In Zeiten des Internets ist der Handel mit "gefakter" Arznei zu einem schnell wachsenden illegalen Markt geworden - mit tödlichen Folgen. Der Film begleitet die Ermittlungseinheit Interpol Operation Pangea, die den Kampf gegen die internationale Tablettenmafia aufgenommen hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard