Spiegel TV Wissen 15:15 bis 16:05 Reportage Will ich wissen! Der größte Rangierbahnhof Europas D 2014 Merken Der größte Rangierbahnhof Europas - Der Rangierbahnhof Maschen ist der zweitgrößte der Welt. Er ist die Drehscheibe für alle Güterwagen, die entweder Richtung Norden oder aus dem Hamburger Hafen Richtung Süden unterwegs sind. Im Schnitt kommen hier Tag für Tag 200 Züge oder 4000 Güterwagen an, die händisch getrennt und elektronisch neu zusammengestellt werden, bevor sie wieder ausfahren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!