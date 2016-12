Hessen 04:25 bis 04:55 Reportage Zu Gast in Rheinland-Pfalz D 2009 Live TV Merken Rheinland-Pfalz ist ein Urlaubsziel für Genießer wie für Aktive. Die südliche Weinstraße wusste schon Ludwig I., König von Bayern, zu schätzen - er baute sich dort sein Sommerschloss Villa Ludwigshöhe. Bei Erkundungen in dieser Weinlandschaft mit "toskanischer Atmosphäre" entdeckt man neben Saumagen und Co. auch andere interessante kulinarische Besonderheiten. Schroffe Felsen, freundliche Auen, prachtvolle Parks und Weinberge, so weit das Auge reicht: So präsentiert sich die Landschaft rechts und links der Nahe. Sehenswerte Ausflugsziele sind die Edelsteinschleifereien in Idar-Oberstein, in Bad Sobernheim das Mutterhaus der Felke-Kur, benannt nach dem Naturheilkundler Pastor Emanuel Felke, oder der Meditationsweg durch einen englischen Landschaftspark in Disibodenberg. Hier lebte einst die weise Ordensschwester Hildegard von Bingen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zu Gast in ... Regie: Günter Pütz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 463 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 248 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 193 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 65 Min.