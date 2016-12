Hessen 02:45 bis 03:30 Dokumentation Erlebnis Hessen: Schlemmen am Main D 2013 Untertitel Live TV Merken Cremiger Ricotta aus einer italienischen Käserei, frisch gerösteter Kaffee von einer versteckten Plantage im fernen Laos, eigenwillige Schokoladen-Kreationen aus Lavendel, Basilikum oder Curry: Das alles hat die Filmautorin Dorothea Windolf auf ihrer Schlemmerreise entlang des Mains auf der Strecke von Seligenstadt bis Offenbach entdeckt. In ihrer ersten Station Seligenstadt begegnet sie neben einem aufstrebenden jungen Konditor auch einem Bierbrauermeister mit hessischen und bayerischen Wurzeln. In Kleinostheim macht sie Station bei einem Gewürzhändler, und in Hainburg erlebt sie die Produktion von Schoko-Küssen in zum Teil recht ausgefallenen Geschmacksrichtungen. Die malerische Altstadt von Hanau-Steinheim ist bekannt für ihre Kneipendichte. Dort macht Dorothea Windolf Rast im "Druckhaus" mit seinem großen Biergarten direkt am Main. In Mühlheim erfährt sie bei der Kaffeesommeliere Michaela Mellert, was wirklich guten Kaffee ausmacht, und in Fechenheim trifft sie Danijel Durak, einen Koch, der das Exotische liebt. Am Ende der kulinarischen Reise entdeckt Dorothea Windolf ein Stück Italien in Offenbach: Nach einem Abstecher in der "Cantina Piemontese" im Stadtteil Rumpenheim besucht sie die Käserei L'Abbate in Offenbach. Käse schließt bekanntlich den Magen, und das Fazit nach dieser Schlemmerreise lautet: An den Ufern des Mains lässt es sich wahrlich gut leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Dorothea Windolf/Andrea Korell