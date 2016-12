Hessen 22:45 bis 00:15 Krimiserie Sherlock - Der blinde Banker GB 2010 Nach Sir Arthur Conan Doyle Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Nicht nur die Londoner Polizei bittet Sherlock Holmes bei kniffligen Fällen um Hilfe, auch Privatpersonen suchen immer wieder den Rat des genialischen Hobbyermittlers. So auch sein ehemaliger Studienfreund Sebastian Wilkes, der mit großem Erfolg als Investment-Banker arbeitet. In seiner Bank kam es zu einem merkwürdigen Einbruch, bei dem zwar nichts gestohlen, dafür aber ein Gemälde bedrohlich entstellt und ein geheimnisvolles Zeichen an einer Wand hinterlassen wurde. Holmes und sein Helfer Dr. Watson finden heraus, dass die Drohung offenbar an den Hongkong-Experten des Geldinstituts gerichtet war - der kurz darauf ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wird. Die rätselhaften Umstände der Tat wecken Holmes' Neugierde, umso mehr, als kurz darauf ein Journalist unter ähnlich mysteriösen Vorzeichen ums Leben kommt. Gegen den Willen von Detective Inspector Dimmock, dem der Fall übertragen wurde, beginnen Holmes und Watson, auf eigene Faust zu recherchieren. Es stellt sich heraus, dass beide Opfer regelmäßig nach Asien reisten und in London einen Trödelladen in Chinatown aufsuchten. Von dort führt die Spur ins Londoner Antiquitätenmuseum, das eine große Sammlung alter chinesischer Kulturgüter beherbergt. Auch hier wird eine Mitarbeiterin bedroht. Von der Chinesin Soo Lin Yao erfahren Holmes und Watson, dass ein mafiöser chinesischer Schmugglerring hinter der Mordserie steckt - und dessen Bosse setzen alles daran, die zwei unliebsamen Schnüffler mundtot zu machen. - Diesmal bekommt der moderne Sherlock es mit einer mörderischen chinesischen Verbrecherorganisation zu tun. Benedict Cumberbatch als Holmes wird erneut von Martin Freeman in der Rolle des Dr. Watson kongenial unterstützt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Louise Brealey (Molly Hooper) Zoe Telford (Sarah) Gemma Chan (Soo Lin Yao) Al Weaver (Andy Galbraith) Originaltitel: Sherlock Regie: Euros Lyn Drehbuch: Steve Thompson Kamera: Steve Lawes Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12