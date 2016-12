Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Erlebnis Hessen: Bioküche aus der Wetterau D 2016 2016-12-27 02:00 HDTV Merken Silke und Rainer Vogel haben es 2010 gewagt, obwohl vieles dagegen sprach: Sie haben ihren Mastbetrieb mit Schweinen und Rindern auf "Bio" umgestellt. Inzwischen gilt ihr Naturland-Betrieb in Nidderau, am Rande der Wetterau, sogar als Vorzeigehof für modernen Ökolandbau. Es gibt Hofführungen und Feste, Projekte für Kinder - und jedes Jahr bieten die Vogels auf ihren Feldern sogenannte Saisongärten an. Kunden können hier selbst ihr Biogemüse anbauen und ernten. "Erlebnis Hessen" begleitet eine Gruppe von Saisongärtnern durch das Jahr und stellt neben dem Hof Buchwald der Familie Vogel auch Wetterauer Bioköche, Bioimker und Züchter von Biosaatgut vor. Wie funktioniert Bioanbau, und wie wirkt sich das auf den Geschmack der Produkte aus? Wie arbeiten Betriebe, die ökologisch wirtschaften wollen, aber noch viele Hürden sehen? Lohnt sich "Bio" in der Wetterau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Juliane Hipp