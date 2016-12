Hessen 18:50 bis 19:15 Ratgeber service: reisen Bali D 2015 2016-12-27 04:00 HDTV Live TV Merken Indonesien ist der größte Inselstaat der Welt. "service: reisen" schaut sich Bali, die touristisch bekannteste der über 17.000 Inseln des Archipels, einmal genauer an. Weitläufige Sandstrände, eindrucksvolle Vulkanberge und eine üppige Natur - Bali bringt alles mit, was die Insel im Indischen Ozean zu einem Traumziel macht. Dazu kommt eine uralte, faszinierende Kultur, eine traditionsreiche und schmackhafte Landesküche sowie das verbreitet festzustellende Bemühen, nachhaltig mit den Naturschätzen umzugehen. Kein Wunder also, dass jährlich fast 200.000 deutsche Urlauber vor allem im Winter den zwölfstündigen Flug in Kauf nehmen, um die Tropensonne auf Bali zu genießen. Ein Großteil von ihnen verbringt seinen Aufenthalt an den Stränden im Süden oder rings um das kulturelle Zentrum Ubud. "service: reisen" zeigt, was diese quirligen Regionen zu bieten haben, macht aber auch einen Abstecher in die Ruhe des Nordens, wo man ein völlig anderes Bali erleben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: reisen