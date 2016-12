Discovery Channel 00:50 bis 01:35 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Bankrott GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der "Oberst" zeigt sich erkenntlich. Holzfäller Sean und sein Team haben mit ihren Maschinen einen Bulldozer des Landbesitzers aus dem Schlamm gezogen. Nun winkt ihnen ein lukratives Geschäft. Die Forstarbeiter dürfen eines der besten Waldgebiete in der Region roden, 120 Hektar erstklassiges Holz im Wert von einer halben Millionen Dollar. Doch bei der Arbeit kommt den Männern in Sibirien das Tauwetter in die Quere. Das Eis schmilzt, und die wichtigste Verbindungsstraße ist kaum noch passierbar. Der Jackpot droht im Morast zu versinken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 6