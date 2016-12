Discovery Channel 21:50 bis 22:35 Dokumentation Venom Hunters - Die Giftjäger Das Minenfeld USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das Gift des nordamerikanischen Kupferkopfes ist bei Pharmaunternehmen sehr begehrt. Denn es enthält Substanzen, welche die Blutgerinnung hemmen. Wissenschaftler versuchen, diese Wirkstoffe zu isolieren, um daraus Medikamente gegen Thrombose herzustellen. Darüber hinaus kommt das Toxin auch in der Krebsforschung zum Einsatz. Schlangenjäger Tim Fitzer und sein Team machen in einem 40 Hektar großen Waldgebiet in Texas Jagd auf die Vipernart. Dort lauern die Reptilien im Unterholz Ratten und Mäusen auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Venom Hunters