Discovery Channel 09:15 bis 10:05 Dokumentation Die größten Projekte der Welt New Yorks neue U-Bahn USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ein 15 Milliarden-Projekt im "Big Apple" : New York, die Metropole am East River, ist seit jeher bekannt für ihre spektakulären Bauwerke. Die Skyline von Manhattan gehört zu den eindrucksvollsten architektonischen Errungenschaften weltweit. Doch auch unter der Erde baut Amerika rekordverdächtig: New Yorks U-Bahnnetz erstreckt sich auf über 1.355 Gleis-Kilometer. Aber auch das reicht noch nicht, um das gewaltige Verkehrsaufkommen der Stadt zu bewältigen. Mit mehr als 1000 Tonnen Sprengstoff kämpfen sich rund 2500 Ingenieure und Arbeiter bei der Konstruktion von zwei neuen Subway-Linien durch Kilometer dicken Fels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering

