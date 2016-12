Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Hinterrücks USA 2013 Stereo 16:9 Merken Sig Hansen und die Crew der "Northwestern" ziehen 370 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbor alle Register, um ihre Pfründe zu behaupten. Die Seeleute liefern sich in der Beringsee mit den anderen Booten der Flotte einen heißen Konkurrenzkampf um die besten Fanggründe. Mitunter wird dabei auch mit harten Bandagen gestritten, denn keiner der Kapitäne kann es sich leisten, auch nur einen Millimeter nachzugeben. Linke Touren sind auf dem Ozean jedoch verpönt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Edgar Hansen (Himself - Deck Boss & Engineer: Northwestern) Nick Mavar (Himself - Deckhand: Northwestern) Jake Anderson (Himself - Deckhand: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

