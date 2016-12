Sky Atlantic HD 01:10 bis 02:00 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Gefangenentransport CHI 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Vicente Ferraguts Mutter Kika (Claudia di Girólamo), die Chefin des Ferragut-Kartells, wurde im Gefängnis niedergestochen und schwebt offenbar in großer Gefahr. Vicente überredet die Gruppe, eine selbstmörderische Rettungsmission zu starten. Inzwischen versucht Staatsanwältin Ximena Carbonell (Aline Küppenheim) mit allen Mitteln, die Drahtzieher hinter der Schießerei am Hafen zu ermitteln. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamín Vicuña (Álvaro "Tegui" Parraguez) Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Luis Gnecco (Mario Moreno) Francisco Reyes (Óscar Salamanca) Claudia di Girólamo (Kika Ferragut) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Aline Küppenheim (Ximena Carbonell) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Jonathan Jakubowicz Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16