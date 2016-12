Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:10 Serien Masters of Sex Protokoll der Lust USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Sexualforscher Dr. William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) gewöhnen sich an ihre neuen Partner, aber ihre jeweiligen Fälle lassen sie noch einmal über ihre Idee in Zukunft unabhängig voneinander zu arbeiten nachdenken. Williams Noch-Ehefrau Libby (Caitlin FitzGerald) bemüht sich ihr Leben als Single während der Sexuellen Revolution zu genießen. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Mary Birdsong (Maue Raines) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Nicole Cummins (Doe Eyes) Chloe Dworkin (Carly) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Betty Gilpin (Nancy) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Michelle Ashford Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier Altersempfehlung: ab 16