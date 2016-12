Ein Mord im Süden Kaliforniens verstrickt drei Gesetzeshüter und einen Gangster in ein tödliches Netz aus Betrug und Verschwörung: Highway-Cop Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) entdeckt die Leiche des Kommunalpolitikers Caspere und löst damit eine Kette verhängnisvoller Ereignisse aus. Bald ermitteln auch der korrumpierte Cop Ray Velcoro (Colin Farrell) und die idealistische Polizistin Ani Bezzerides (Rachel McAdams) in dem Fall. Unterdessen sieht der kriminelle Unternehmer Frank Semyon (Vince Vaughn) durch die Ereignisse sein Lebenswerk in Gefahr. - Düster, schonungslos und mit neuem großartigen Starcast: die 2. Staffel der gefeierten Crimeserie. In Google-Kalender eintragen