Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Big Love Gerechtigkeit USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Finale der dritten Staffel ist Bill (Bill Paxton) gezwungen, mit seinem verhassten Schwiegervater Roman zusammenzuarbeiten, um die Tochter von Barbs Schwester zu befreien. Währenddessen planen Bills Tochter Sarah (Amanda Seyfried) und ihr Mann Scott ihre gemeinsame Zukunft. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Daniel Attias Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Victoria Morrow, Coleman Herbert Kamera: Alan Caso Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12