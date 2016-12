Syfy 04:00 bis 04:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Schiff USA 1996 Stereo 16:9 Merken Sisko (Avery Brooks), O'Brien (Colm Meaney) und Dax (Terry Farrell) sind im Gamma-Quadranten unterwegs, um auf dem Wüstenplaneten Torga IV nach Rohstoffen zu suchen. Kurz nach der Landung stürzt in der Nähe ein Jem'Hadar-Schiff ab. Captain Sisko will das Wrack bergen und es auf Deep Space Nine untersuchen lassen. Doch plötzlich taucht ein weiteres Schiff der Jem'Hadar auf und belagert Sisko und seine Crew. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Kim Friedman Drehbuch: Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

