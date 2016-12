Syfy 01:00 bis 01:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Adrias Macht USA 2006 Stereo 16:9 Merken Zwischen den Jaffa und den Ori kommt es zu den ersten Kämpfen. Gerade als Adria die Bewohner eines weiteren Planeten für die Ori gewinnen will, kommt es zu einem schweren Angriff. Nur Adra überlebt. Sie versucht alles, um herauszufinden, welche Waffe diese verheerende Wirkung hat. Auch das SG-1-Team will den Vorfall untersuchen. Dabei geraten Vala und Daniel in Adrias Gefangenschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Claudia Black (Vala) Morena Baccarin (Adria) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita, Will Warring Drehbuch: Joseph Mallozzi, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith