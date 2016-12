Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Apokalypse droht USA 1996 Stereo 16:9 Merken Die Klingonen führen Krieg gegen die Föderation. Das Sternenflottenkommando schickt deshalb Sisko (Avery Brooks), Odo (Rene Auberjonois) und O'Brien (Colm Meaney), die per chirurgische Eingriffe zu Klingonen gemacht wurden, zusammen mit Worf (Michael Dorn) ins Hauptquartier des Feindes. Dort sollen sie herausfinden, ob der klingonische Kanzler Gowron (Robert O'Reilly) in Wahrheit ein Formwandler ist. Doch auf die vier warten unangenehme Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: James L. Conway Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12