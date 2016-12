Syfy 11:10 bis 11:55 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Mutanten USA 2006 Stereo 16:9 Merken Teal'c unterstützt das SG-3-Team bei einer Mission. Dabei stoßen sie auf einen brutalen Außerirdischen, der alle tötet, die sich ihm in den Weg stellen. Das SG-1-Team greift ein und entdeckt, dass ein Parasit Schuld an dem Verhalten des Aliens ist. Zunächst vermuten Mitchell und seine Kollegen, dass die Ori dahinter stecken. Doch dann finden sie die schockierende Wahrheit heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Claudia Black (Vala Mal Doran) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Keegan Connor Tracy (Dr. Redden) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Waring Drehbuch: Damian Kindler Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith