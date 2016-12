Syfy 06:25 bis 07:10 Mysteryserie Under the Dome Alaska USA 2015 Stereo 16:9 Merken Weil sie beide glauben, Christines (Marg Helgenberger) falsches Spiel entlarven zu müssen, bündeln Big Jim (Dean Norris) und Julia (Rachelle Lefevre) ihre Kräfte und gehen gegen die Neubewohnerin von Chester's Mill vor. Dabei erfahren sie hochinteressante Dinge über die Kuppel. Als Christine merkt, dass ihre Position als Führungsperson gefährdet ist, schmiedet sie einen tödlichen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Mary Austin (Chester's Mill Townsfolk) Donnie Bentley (Aktaion Guard) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Max Ehrich (Hunter May) Originaltitel: Under the Dome Regie: David Barrett Drehbuch: Bronwyn Garrity Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 342 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 102 Min.