Junior 19:05 bis 19:15 Jugendserie Hotel 13 In der Zeit verloren B, D 2012 Stereo 16:9 Die Freundschaft zwischen Tom, Anna und Liv steht auf dem Spiel! Doch dann verletzt sich Sandra, und statt Sandra muss jetzt Anna die Sandra wie aus dem Gesicht geschnitten ist an dem Casting teilnehmen. Nach Überwindung diverser Hürden gelingt der Plan: Sandra bekommt die Rolle, und die drei Freunde kehren erleichtert in die Gegenwart zurück. Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6