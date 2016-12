Junior 13:40 bis 14:00 Trickserie Dschungelbuch Safari Unter Wasser Jäger und Angler USA, D 2013-2015 Stereo 16:9 Merken Balu und Mogli wollen am Fluss Fische fangen. Balu ist voll in seinem Element und erklärt Mogli ausgiebig, welche Möglichkeiten es gibt, einen richtig guten Fang zu machen. Balu zeigt Mogli, wie Schildkröten, Fischottern und Bären fischen. Dabei sind natürlich die Bären die allerbesten Angler! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lutz Schnell (Balu) Michael Iwannek (Shir Khan) Stefan Krause (Kaa) Originaltitel: The Jungle Book Safari Regie: Michael Grimm, Rainer Gerlach Drehbuch: Christopher Butler, Clara Sachers