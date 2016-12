Hollywood-Produzent Ben (Robert De Niro) steckt tief in der Krise: Seine Tochter Zoe (Kristen Stewart) tanzt ihm auf der Nase herum, der neue Film von Sean Penn (Sean Penn), der in Cannes uraufgeführt werden soll, macht nur Probleme und Bruce Willis (Bruce Willis) will sich für seine aktuelle Produktion nicht von seinem Vollbart trennen. - Bissige Satire auf das Filmgeschäft vom Regisseur von "Wag the Dog". In Google-Kalender eintragen