Sky Emotion 20:15 bis 22:20 Komödie Silver Linings USA 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Acht Monate saß Pat (Bradley Cooper) in einer psychiatrischen Klinik, nachdem er seine Frau mit einem anderen unter der Dusche erwischt und den Lover brutal vermöbelt hatte. Nun wird er entlassen und lernt die psychisch ebenfalls labile, stets schwarz gekleidete Tiffany (Jennifer Lawrence) kennen, die seit dem Tod ihres Mannes in heftigen Depressionen steckt. Bei gemeinsamen Tanzstunden kommen sich die zwei Außenseiter allmählich näher. - Ungewöhnlich originelle Liebeskomödie mit sympathischem Humor und einem großen Herz für die schrägen Figuren. Oscar für Jennifer Lawrence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Pat) Jennifer Lawrence (Tiffany) Robert De Niro (Pat Sr.) Jacki Weaver (Dolores) Chris Tucker (Danny) John Ortiz (Ronnie) Julia Stiles (Veronica) Originaltitel: The Silver Linings Playbook Regie: David O. Russell Drehbuch: David O. Russell Kamera: Masanobu Takayanagi Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12