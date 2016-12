Heimatkanal 23:25 bis 01:00 Krimi Der Bulle von Tölz - Krieg der Camper D 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Campingplatzbesitzer Karl Prengel nimmt sich das Leben. Zuvor verfasst er einen Abschiedsbrief, in dem er einen Mord gesteht. Ehe er das Schreiben fertig stellen kann, tritt der Tod ein. Ausgerechnet der Name des Opfers fehlt. Benno und Nadine sehen sich vor die ungewöhnliche Aufgabe gestellt, ein Opfer und nicht einen Mörder suchen zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Thomas Letocha, Andreas Föhr Kamera: Thomas Meyer Altersempfehlung: ab 12