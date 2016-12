Heimatkanal 20:15 bis 21:50 Krimi Der Bulle von Tölz - Wiener Brut D 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Resi Berghammer folgt der Einladung ihrer Freundin Gerda Feuereisen und reist nach Wien. Gerdas Tochter Fanny - Resis Patenkind - hat dort ihren Abschlussball und soll in die Wiener Gesellschaft eingeführt werden. Dann passiert jedoch etwas Schreckliches: In der Nacht vor dem Ball wird Gerda mit Rattengift ermordet. Benno reist in großer Sorge nach Wien, denn seine Mutter ist seit dem Tod ihrer Freundin spurlos verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Karl Fischer (Kommissar Prantl) Gunther Gillian (Kommissar Gabler) Robert Meyer (Dr. Feuereisen) Gerti Drassl (Fanny Feuereisen) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Cornelia Willinger Kamera: Thomas Meyer Altersempfehlung: ab 12