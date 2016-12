Heimatkanal 17:15 bis 18:45 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 29 Der vermisste Sohn D 2014 Stereo 16:9 Merken Niko, der 15-jährige Sohn von Julia und Christoph Treber, ist seit fast zwei Wochen in den Bergen verschwunden. Die Rettungsmannschaften haben die Suche mittlerweile eingestellt. Doch dann finden die Trebers einen Hinweis, dass Niko an einer ganz anderen Stelle unterwegs war - nämlich im Gebiet der Bergrettung Ramsau. Christoph bittet Andreas um Mithilfe. Andreas macht ihm keinerlei Hoffnungen, den Sohn noch lebend zu finden, begleitet die Trebers aber bei der Suche. Christophs bester Freund Karsten ist ebenfalls mit dabei. Die Suche nach Niko bringt Dinge zutage, die die Beziehung zwischen Julia und Christoph vor eine schwere Zerreißprobe stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Paula Paul (Bea Kleinert) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams und Alex Traumann Musik: Tim Stanzel