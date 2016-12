Heimatkanal 11:00 bis 12:00 Serien Jakob und Adele Jakob oder Liebe hört nie auf D 1982 Stereo Merken Melancholisch denkt Jakob an Adele zurück, die von heute auf morgen nicht mehr in dieser Welt ist. Aber während er sich an die schönsten gemeinsamen Stunden mit ihr erinnert, wird ihm klar: Liebe hört nie auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakob und Adele