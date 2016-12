Heimatkanal 07:00 bis 08:00 Serien Jakob und Adele Die Reise nach Feuerland D 1986 Stereo Merken Jakob gelingt es, Adele mit seiner unbestimmten Sehnsucht nach dem Außerordentlichen anzustecken. Sie wollen hinaus in die Welt. So etwas wie Feuerland soll es sein, ein Land, von dem man nur weiß, das man aber nicht kennt. Die Verwirklichung des Abenteuers erweist sich zunächst als schwierig. Letztendlich finden sie jedoch ihr 'Feuerland', eine Welt voller Tradition und fremden Leben, voller Zauber der Romantik in Italien am Ortasee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl-Heinz Schroth (Jakob Biedermann) Brigitte Horney (Adele Schliemann) Almut Eggert (Lisbeth Kellner) Wichard von Roell (Reisebüroangestellter) Bernd Stephan (Fahrlehrer) Jürgen Thormann (Rudolf Kellner) Jürgen Wegner (Autoverkäufer) Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Reinecker Kamera: Gernot Köhler Musik: Alain Goraguer

