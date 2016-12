Motorvision.TV 11:20 bis 12:35 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Die finale Top Gear Folge mit Jeremy Clarkson in Überlänge. Zuerst sollen Richard, James und Jeremy mit billigen europäischen Oldtimern eine Classic-Challenge überstehen. Nach einem Rennen auf einem Reisbrenner-Fest geht es auf ein Oldtimertreffen. Der Sieger dort gewinnt einen Rundflug. Für billiges Geld werden in der nächsten Challenge Lifestyle SUVs erworben und dann auf Rennstrecke mit Wohnanhängern, in Schnee, Matsch und bei einem gnadenlosen Querfeldeinlauf durch die Englische Walachei zu Ende geritten. Der Verlierer muss auf einer exklusiven Dinner-Party einen Vortrag halten - ausgerechnet über Nachhaltigkeit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear