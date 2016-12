Motorvision.TV 09:05 bis 09:30 Motorsport On Tour Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem Nürburgring D 2011 Stereo 16:9 Merken Heute findet auf dem Nürburgring ein etwas anderes Rennen statt. Eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Wer hier gewinnen will, muss wie ein Uhrwerk fahren können. Jede Zehntelsekunde Abweichung von der ersten gesetzten Rundenzeit - egal, ob schneller oder langsamer - wird mit einem Strafpunkt geahndet. Der Teilnehmer, der am Ende die wenigsten Strafpunkte "kassiert" hat, gewinnt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour

