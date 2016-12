Spiegel Geschichte 18:45 bis 19:30 Dokumentation Schätze am Indus GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Die Kunsthistorikerin Sona Datta begibt sich auf die Spuren der ersten Zivilisationen des Indus-Tals und lernt dabei die Ruinenstätten der Induskultur in Pakistan kennen. Zu jener Zeit wurden Frauen wertgeschätzt, beeindruckende Kunstschätze erschaffen und man lebte in einer fortschrittlichen, toleranten Gesellschaft. In dieser Region entstand später auch der Buddhismus, der sich mit der Ankunft Alexanders des Großen in der ganzen Welt verbreitete, nachdem dieser den Grundstein für ein tausendjähriges Reich gelegt hatte - Gandhara. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Treasures of the Indus