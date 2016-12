Spiegel Geschichte 11:10 bis 11:55 Dokumentation Deutschland von oben D 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Verglichen mit Frankreich, Italien oder Spanien hat Deutschland nur relativ kurze Küstenstrecken. Doch nichts prägt unser Land so wie das Wasser. Dass Deutschland aus der Vogelperspektive so grün aussieht, voller Bäume und Wälder, Wiesen, Äcker und Parks, liegt vor allem daran, dass es bei uns viel regnet. Und entlang der zahlreichen Flüsse konnten Waren, Informationen, Kultur und nicht zuletzt Menschen schon früh reisen. Die deutschen Gewässer wurden bereits als Transportwege genutzt, als das Reisen noch beschwerlich und langsam war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland von oben Altersempfehlung: ab 12