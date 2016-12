Spiegel Geschichte 08:20 bis 09:20 Dokumentation Juden und Muslime Erinnern, streiten, bekriegen: 1945 bis heute F 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: In den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wird die Welt mit dem Grauen der Konzentrations- und Vernichtungslager konfrontiert, das den Großteil der europäischen Juden das Leben kostet und erst durch den Sieg der Alliierten über Deutschland ein Ende findet. Zahlreiche Juden waren vor den Nazis nach Palästina geflohen. Hier sollte unter britischem Mandat eine dauerhafte nationale Heimstätte für das jüdische Volk entstehen. 1948 sorgt die Gründung des Staates Israel bei den Juden von New York bis Tel Aviv für Jubel und Freude, bei Arabern und Muslimen hingegen für Wut und Verbitterung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Juifs et Musulmans. Si loin, si proche Regie: Karim Miské Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 235 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 88 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 80 Min. Ski Freestyle

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 55 Min.