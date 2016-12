Spiegel Geschichte 06:15 bis 07:15 Dokumentation Luxus - Spiegel der Zeit GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Spurensuche nach den Ursprüngen des Luxus führt Dr. Michael Scott ins Mittelalter. Damals änderte sich die Wahrnehmung auf eine Weise, die noch heute unsere Vorstellung von Luxus beeinflusst. Im frühen Mittelalter waren Damaszener Schwerter der Inbegriff von Luxus, mit dem Kriegsherren ihre Macht zum Ausdruck bringen konnten. Im Lateinischen steht Luxus für Verschwendung und Überfluss - und wurde im Mittelalter plötzlich zu sündiger Maßlosigkeit: Es hieß, am Luxus nehme die Seele Schaden. Das galt als Todsünde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Story of Luxury

