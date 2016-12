13th Street 04:35 bis 04:45 Filme Die Randgruppe D 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe Menschen trifft sich auf dem Dach eines Hochhauses. Was sie eint, ist die Bereitschaft zum finalen Sprung! Doch das erweist sich schwieriger als bisher gedacht. Reihenfolge, Absprungmöglichkeiten und der letzte Wille jedes Einzelnen erzeugen eine kuriose Situation, die absurder nicht sein könnte. Aber wie sagt man so schön: Runter kommen sie alle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ferdinand Schmidt-Modrow (Leopold) Ella-Maria Gollmer (Anna) Matthias Kupfer (Hans) Originaltitel: Die Randgruppe Regie: Julius Grimm Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 467 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 252 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 197 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 69 Min.