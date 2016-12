13th Street 00:55 bis 01:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Konstruktionsfehler USA 2005 Stereo 16:9 Merken Student Fynn (James Immekus) ist beim Sturz von einer Brücke tödlich verunglückt. Alles deutet darauf hin, dass es Selbstmord war. Doch auf Grund seiner Berechnung kann Charlie (David Krumholtz) Selbstmord ausschließen. Bei den Ermittlungen stößt Don (Rob Morrow) auf Fynn's Dissertation, in der er sich mit dem Architekten Gare Haybridge beschäftigte. Dieser Architekt hat auch das Cole-Center entworfen. Fynn scheint etwas über das Gebäude in Erfahrung gebracht zu haben, weswegen er sterben musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) David Hunt (Elliot Cole) Originaltitel: Numb3rs Regie: Tim Matheson Drehbuch: Liz Friedman Kamera: Ivan Strasburg, Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser