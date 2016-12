13th Street 21:50 bis 22:35 Krimiserie Criminal Minds Atemnot USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Wisconsin versuchen die Ermittler, die Gemeinsamkeiten der Opfer eines Serienkillers herauszufinden. Sie hoffen, sich auf diese Weise ein Bild vom Täter machen zu können. Aus der Art und Weise, wie er seine Opfer auswählt, misshandelt und schließlich tötet, folgern die Profiler, dass es sich bei dem Mörder um einen Familienvater handeln muss, dessen unterdrückte Triebe sich in den Taten entladen. Privat hat Kate Callahan (Jennifer Love Hewitt) weiterhin Probleme mit ihrer Nichte Meg (Hailey Sole), die ihre Freiheit immer mehr auslebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon