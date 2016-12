13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Russisch Roulette USA 2016 Stereo 16:9 Merken Anna Kolchek (Bar Paly) will zusammen mit Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) ihren Vater Arkady (Vyto Ruginis) und den CIA-Mann Sharov (Salvator Xuereb) aus einem russischen Gefängnis entführen und in die USA zurückholen. Während eines Gefangenentransports gelingt es tatsächlich, die beiden zu befreien. Um heil aus Russland herauszukommen, sind sie auf die Hilfe von Garrison (Daniel J. Travanti) angewiesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Kyle Harimoto, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16