13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Alpha-Männer USA 2010 Stereo 16:9 Merken Ein Serienkiller in Ohio ist auf der Jagd nach Swingern. Bereits zwei Ehepaare sind ihm zum Opfer gefallen, die Gatten allesamt Alpha-Männer, die ihre Freizeit in Fitnessstudios verbringen. Um den Täter überführen zu können, bietet sich Prentiss (Paget Brewster) als Lockvogel an. Garcia (Kirsten Vangsness) kämpft unterdessen damit, JJs Nachfolge anzutreten und dabei ihren eigenen Job nicht zu vernachlässigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Craig Sheffer (James Thomas) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini