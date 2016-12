Sky Action 02:25 bis 04:00 Actionfilm Killing Season - Zwei Killer. Ein Krieg. USA, B, BUL 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Benjamin Ford (Robert de Niro) war einst als US-Offizier im Bosnienkrieg an einigen üblen Einsätzen beteiligt. Jetzt hat er sich in eine einsame Hütte in den Rocky Mountains zurückgezogen, um die schrecklichen Ereignisse zu vergessen. Bis eines Tages der Jäger Emil Kovac (John Travolta) vor seiner Tür steht. Der kämpfte ebenfalls in Bosnien - allerdings auf der Seite der Serben. Kovac hat noch einige Rechnungen offen. Zwischen den beiden Veteranen kommt es zu einem mörderischen Katz-und-Maus-Spiel. - Zwei Top-Stars im tödlichen Duell: knallharter Survivalthriller vom "Ghost Rider"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Benjamin Ford) John Travolta (Emil Kovac) Milo Ventimiglia (Chris Ford) Elizabeth Olin (Sarah Ford) Diana Lyubenova (Elena) Kalin Sarmenov (Serbian) Stefan Shterev (Bar Customer) Originaltitel: Killing Season Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: Evan Daugherty Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16