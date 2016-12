Sky Sport 2 01:00 bis 02:30 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 1 in Spielberg 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Von Baku nach Spielberg! Die GP2 Series macht am ersten Juli-Wochenende im idyllischen Österreich Halt. Mit breiter Brust dürfte der Italiener Antonio Giovinazzi auf dem Red-Bull-Ring auftreten, nachdem er in Aserbaidschan die Konkurrenz gnadenlos dominierte. In Baku holte sich der Prema-Pilot im Qualifying die Pole Position, samstags den Sieg im Hauptrennen und sonntags den Sieg im Sprintrennen. Kurios dabei: Beim Sprintrennen fiel der 22-jährige Italiener zunächst wegen eines Motorenproblems auf den letzten Platz zurück und kämpfte sich von dort bis an die Spitze. Gibt es in Österreich eine ähnlich spektakuläre Giovinazzi-Show? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie