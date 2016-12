Sky Sport 2 06:00 bis 08:30 Golf Golf: World Golf Championships Cadillac Championship, 4. Tag in Doral, Florida (USA) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die World Golf Championships haben sich laut Sky Experte Carlo Knauss "zur bedeutendsten Turnierserie nach den Majors entwickelt". Dementsprechend ist die gesamte Weltspitze bei der Cadillac Championship dabei. Jordan Spieth, Jason Day, Rory McIlroy, Bubba Watson, Rickie Fowler und Titelverteidiger Dustin Johnson freuen sich auf den ersten Saison-Höhepunkt und wollen das "Blaue Monster" zähmen. Mit dabei in Doral bei Miami sind auch Martin Kaymer und Bernd Wiesberger. Das Preisgeld beträgt 9,5 Millionen US-Dollar, der Sieger erhält die krumme Summe von 1.612.432 Dollar. Außerdem gibt es 550 FedExCup-Punkte für den Sieg und damit 50 mehr als bei normalen US-Turnieren. Kommentar: Carlo K. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

