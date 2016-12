MGM 01:05 bis 02:30 Actionfilm Death Wish III USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul Kersey (Charles Bronson) kehrt nach New York zurück. Rocker ermorden seinen Freund Charley (Francis Drake). Die Polizei verdächtigt zunächst Kersey und verhaftet ihn. Cop Striker (Ed Lauter) steht wegen der hohen Kriminalitätsrate selbst unter Druck: Er lässt Kersey wieder frei, damit der seinen Rachefeldzug starten kann. - Actionklassiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Paul Kersey) Deborah Raffin (Kathryn Davis) Ed Lauter (Richard S. Striker) Martin Balsam (Bennett) Gavan O'Herlihy (Fraker) Kirk Taylor (Giggler) Alex Winter (Hermosa) Originaltitel: Death Wish 3 Regie: Michael Winner Drehbuch: Michael Edmonds Kamera: John Stanier Musik: Jimmy Page