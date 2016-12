MGM 18:10 bis 20:15 Thriller Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Anwalt Moore (Richard Gere) unterzeichnet in Peking einen wichtigen Vertrag. Den erfolgreichen Abschluss feiert er mit seinem chinesischen Partner. Die Nacht verbringt er mit einem Model. Am Morgen liegt das Mädchen tot neben ihm im Bett. Moore wird wegen Mordes verhaftet und vor Gericht gestellt. Nun droht ihm im erbarmungslosen chinesischen Justizsystem die Todesstrafe. - Spannender Mix aus Gerichtskrimi und Politthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Jack Moore) Bai Ling (Shen Yuelin) Bradley Whitford (Bob Ghery) Byron Mann (Lin Dan) Peter Donat (David McAndrews) Robert Stanton (Ed Pratt) Tsai Chin (Xu) Originaltitel: Red Corner Regie: Jon Avnet Drehbuch: Robert King Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12